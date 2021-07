Möödunud suvel ise rasedana koroonat põdenud USA arst: praegu haiglasse jõudnud kehvas seisus inimesed paluvad vaktsiini, aga siis on juba hilja

Kuigi koroonavaktsiinid on sarnaselt Eestile ka USA-s Alabamas saadaval, on seal vaid iga kolmas inimene vaktsineeritud. Koroonanumbrid kerkivad taas paljudes riikides deltatüve ja madala vaktsineerituse tõttu. Ise rasedana koroonat põdenud USA arst paneb kõigile südamele, et viirusega suremist saab vaktsineerides vältida.