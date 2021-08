Confido Meditsiinikeskus – hea tervis algab ennetusest

Confido Meditsiinikeskus loodi aastal 2013 ja nüüdseks on see kasvanud Eesti üheks suuremaks erameditsiinikeskuseks. Kasvu üheks liikumapanevaks jõuks on olnud arusaam inimesest kui tervikust – keha ei tööta hästi, kui vaimu eest pole hoolt kantud, ja vastupidi. Nii koondabki Confidosse Eesti oma ala parimad arstid ja spetsialistid, kes pakuvad kiiresti kättesaadavat arstiabi ning ka laia valikut lisateenuseid, mille eesmärk on enesetunnet turgutada ja tervisemuresid ennetada.