Uuring tegi selgeks: kümme põhjust, miks inimesed otsustavad suhte lõpetada

Kus näed end viie aasta pärast? See on tüüpiline küsimus tööintervjuul, ent seda on veel parem küsida enda käest püsisuhtes olles. Kas tahad suhte teise poolega kihluda, sisse kolida, abielluda, lahutada?