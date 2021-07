Grimeerijad jagavad suviste meigitrendide kohta nippe, mida passib kõigil katsetada

Meigitrendid muutuvad pidevalt. Praegu on näha, et tugev meik on minemas ja pigem eksperimenteeritakse loomulikumal viisil. Mulle meeldib alustada meikides hoopis silmadest ja lõpetada jumestuskreemi ja puudriga. Lisaks tasub katsetada vähema jumestuskreemiga - sedasi on su aluspõhi kergem ja nooruslikum. Praegu kannan ise musta ripsmetušši ja punast huult.