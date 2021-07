Korralik kohting õhtusöögi, kinoskäigu, kokteilide ja väga hilise kojujõudmisega on tore, aga kellel alati seda aega on? Vahet ei näe, kas oled lapsevanem, tööl on tihe graafik või on mõnel kolmandal puhul aega vähe - kodused kohtinguõhtud on sellisel puhul ideaalsed. Mida siis ette võtta? Siin on 15 ideed, et suhe värskena hoida.