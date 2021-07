See menopausi sümptom kipub paljusid naisi üllatama

Günekoloog Maria Sophocles ütles, et kuivus vagiinas ja valulik seks üllatab paljusid menopausi jõudnud naisi. “Kui varem on sinu tupp alati “sõbralik” olnud ja nüüd ei tööta nii nagu tahaksid, siis see võib pettumust valmistada,” kõneles ta. “Üks patsient ütles, et tundis, et ta tupp reetis teda,” lisas günekoloog.