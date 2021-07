Armukadedus lõhub suhet? Nii saad olukorra lahendada

Armukadedus tuleneb ebakindlusest. Üks kõige raskem asi on rääkida neist asjadest, mille suhtes tunned suurt ebakindlust, kuna pead tunnistama, et sa pole mingites aspektides kõige parem. See pole iialgi lihtne. Ometi on armastavas suhtes normaalne, et inimesed pole ideaalsed ja nad tunnevad end osades aspektides mitte väga täiuslikuna.