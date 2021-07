Kohtingurakendus lisab võimaluse teada saada kavaleri vaktsineerimisstaatus

Esialgu muudetakse see võimalus kättesaadavaks Austraalias ja Uus-Meremaal. Tinder plaanib Austraalias sama sammu. Väidetavalt on koroonapandeemia ajal kontingurakendustes suurenenud märgatavalt vestlused sel teemal, kas teine pool on vaktsineeritud või siis koroonaviiruse sümptomeid kogenud.