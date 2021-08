Hambad korda | Hambakliinikud, mida võib usaldada

Eesti üks suuremaid hambakliinikuid on Läänemere Hambakliinik – haigekassa lepingupartner, kus töötab 40 oma eriala spetsialisti, kelle kätte on usaldanud oma hammaste tervise rohkem kui 53 000 inimest.

Sakala Hambaravis pakutakse ka üldnarkoosis ja sedatsioonis hambaravi. Seda nii lapspatsientidele kui ka täiskasvanutele. Kuigi narkoosis hambaravi (üldanesteesias hambaravi) kasutatakse eelkõige mastaapsemate kirurgiliste sekkumiste puhul selleks, et vähendada kaasnevat valutunnet või ravi puhul ilmnevaid vastureaktsioone, on üha sagedasem põhjus taolise ravimeetodi kasutamiseks väga suur hirm hambaravi suhtes. Narkoosis hambaravi on väga efektiivne võimalus, kuna tavaliselt vajab see üht visiiti ja nõuab minimaalset (kui üldse) patsiendipoolset koostööd.

Koostöö kliinikumi eriarstide vahel on tihe. Nii saavad ka kõige keerukamad ravijuhud tervikliku ja parima võimaliku nüüdisaegse ravi. Nii proteetiliste tööde kui ka röntgenülesvõtete tegemiseks on kliiniku personali kasutada kõige moodsam 3D-tehnoloogia, mille abiga juba esimesel visiidil täpseid restauratsioone teha.

Ausus, pühendumus, professionaalsed oskused ja patsiendi heaolu on väärtused, mis juhivad Sakala Hambaravi igapäevast tööd. Siinsete arstide kompetents on suur ning hõlmab kõiki hammaste tervisega seotud valdkondi, muu hulgas hambaravi, proteetikat, ortodontiat, endodontiat ja implantoloogiat.

Paljud patsiendid eelistavad implantaatide paigaldamiseks just Läänemere Hambakliinikut – kliinikus kasutatakse saksa tootja implantaate ja ravi edukus on 99 protsenti. Kliinikus töötab 7 pikaajalise kogemusega implantoloogi, kes on paigaldanud 5 aasta jooksul rohkem kui 4800 implantaati. Implantaadikonsultatsioon Läänemere hambakliinikus on TASUTA!

2021. aasta sügisel Läänemere Hambakliinik laieneb ja avab uue kliiniku uksed Mustamäel aadressil Keskuse 16, kuhu planeeritakse 15 ravikabinetti, et pakkuda veelgi rohkematele patsientidele kvaliteetset hambaravi.

Täpsema info jaoks või visiidi aja broneerimiseks külasta Läänemere Hambakliiniku kodulehte www.lhk.ee või helista telefonil +372 660 0460.

Läänemere Hambakliinik

Linnamäe tee 3, Tallinn

+372 660 0460

Hambakliinik Periodent – sõbralik personal ootab rõõmuga kõiki täiskasvanuid ja lapsi!

Hambakliinik Periodent pakub laia valikut hambaraviteenuseid alates klassikalisest hambaravist ja lõpetades ulatuslikumate restaureerimis- ja proteesimistöödega. Samal ajal on Periodent spetsialiseerunud parodontoloogiale, mis on igemehaiguste diagnoosimine, ennetamine ja ravi.

Periodenti parodontoloogid on tänu oma kõrgele kvalifikatsioonile, pühendumusele ja kaasaegse tehnoloogia kasutamisele edukalt aidanud paljusid patsiente nii igemehaiguste ennetamisel kui ka raskemate juhtumite ravis. Parodontoloogid väidavat, et parodontiit on ravitav ja mida varem raviga alustada, seda kiirem ja lihtsam on selle ravi ning seda suurem tõenäoses, et saab vältida selle haiguse pöördumatuid tagajärgi ehk hammaste kaotust.

Kliinikus praktiseeritakse interdistsiplinaarnset meeskondlikku lähenemist ehk erinevate hambaravi alade spetsialistid teevad tihedat koostööd selleks, et tagada patsiendile võimalikult efektiivne ravi. Kõik Periodenti hambaarstid on oma ala hinnatud spetsialistid, kelle eesmärgiks on ravitulemuste hea kvaliteet ja iga patsiendiga usalduslike suhete loomine.

Periodentis on hubane ja stiilne miljöö ning eriliselt hooliv personal.

Hambakliinik Periodent asub Tallinnas Kristiine linnaosas. Ühistranspordipeatus on kaheminutilise jalutuskäigu kaugusel ja maja ees on tasuta parkimine.

Periodent on haigekassa partner nii täiskasvanute kui ka laste hambaravis. See tähendab, et kõik kindlustatud täiskasvanud saavad kasutada iga-aastast hambaravihüvitist 40 euro ulatuses. Kuni 19-aastaste laste ja noorukite hambaravi Periodentis on tasuta.

+372 646 3296

+372 5342 0864

info@periodent.ee

Kuldnoka 4, Tallinn