Laulja Miley Cyrus on ühe tuntud brändi uus reklaamnägu

Gucci Beauty teatas kolmapäeval, et nende viimane üllitis on parfüüm Flora Gorgeous Gardenia. Tegelikult tuli Guccil samanimeline lõhn juba välja 2012. aastal. Gucci pole veel täpsustanud, kas vaid pakend on uus või on ka lõhnas uusi nüansse. Kampaania reklaam filmiti Los Angeles'is ning on inspireeritud nii retromoest kui pastelsetest toonidest.