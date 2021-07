Ajaloo­elamus

Karolin Kuusik, moe- ja ilutoimetaja

Pärnu muuseumis on koostöös Aleksandr Vassiljevi fondiga välja pandud 110 kostüümi, 272 aksessuaari ning ajaloolised portreed. Näitus on põnev ka moest mitte huvituva ja isegi mitte midagi teadva külastaja jaoks, sest just igapäevased tarbeesemed jutustavad kunagi elanud inimeste kohta kõige põnevamaid lugusid – näitusel reisitakse aja­skaalal 1850ndatest kuni 21. sajandini.