Jälle pole midagi selga panna? Eesti trendikaim elustiilipood paneb taskukohase hinnaga riidesse

Kõik need, kes teise ringi moe kireva maailmaga alles esmatutvust sobitavad, võivad rahuliku südamega ja igaveseks lasta lahti „kaltsuka” kontseptsioonist. Pre-loved fashion ehk varem juba kelleltki teiselt hoolt ja armastust saanud kvaliteetsed esemed väärivad igal juhul uut võimalust. Just seetõttu pole RiiSaikli boksides, riiulitel ja stangedel trööbatud esemetele ruumi ning iial ei pea muretsema, et kaubavalik pettumust valmistaks. Lisaks ei valmista pettumust ka RiiSaikli magusaim tõmbenumber nii virtuaalses kui ka füüsilises poes – staaride garderoob. Sinna on panustanud näiteks sellised tuntud stiiligurud nagu Ženja Fokin, Getter Jaani, Anu Saagim, Jana Hallas, Kristel Aaslaid, Tuuli Rand, Kristi Ojasaar, Triin Luhats, Liisa Leetma, Laura Nestor, Eeva Esse, Laura Prits, Laura Põldvere, Heidy Purga ja paljud-paljud teised.