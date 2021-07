Nahaekspert: suvise nahahoolduse võtmesõna on niisutamine

„Suurem õhuniiskus, kõrgem õhutemperatuur ja aktiivsem päike muudavad naha januseks ja kuivaks ning on ka põhjuseks, miks niisutavad kreemid ja maskid ei tohiks kappi sügist ootama jääda. Niiskusjanus naha peamised tundemärgid on kuivus, punetus, lõhed, sügelus ja kuivad valutavad piirkonnad. Seevastu arvatakse ka tihti, et suvisel ajal läikiv nahk on tingitud naha liigsest niisutatusest. Seegi on müüt, mida tuleb tihti murda,” kinnitab nahaekspert.