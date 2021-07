VIDEO | Anne Liis Puhk kollektsioon "HairyTale" on inspireeritud juustest, täpsemalt juustega kaasnevatest haigustest

Täna avab teile oma koti sisu ning räägib endast lähemalt Anne Liis Puhk, kes ühtlasi paljastab, kellega ta oma isikliku koti ära vahetaks ning kes on olnud tema suurimaks moe eeskujuks. Oma kavandis ütleb ta, et tema kollektsioon "HairyTale" on inspireeritud juustest, täpsemalt juustega kaasnevatest haigustest.