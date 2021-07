Putukahammustused panevad naha kihelema ja punetama? Nii saad olukorda leevendada

Eesti suvi on küll mõnus ja soe, aga toob kaasa putukad. Mõned putukad on eriti tüütud, kuna panevad oma hammustusega naha kõvasti sügelema. Siiski on mõned nipid, et vastikut sügelust leevendada.