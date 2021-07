Kui sina ja su partner ei nõustu selles asjas, lähete palju suurema tõenäosusega lahku

USA teadlased kogusid aastatel 2004 kuni 2017 Saksamaa paaridelt infot nende suhete kohta. Täpsemalt taheti teada, kui riskialtid on inimesed näiteks oma tööalastes ja hobisid puudutavates asjades. Selgus, et need paarid, kus pooled tahavad erineva riskitasemega asju kogeda, lähevad kaks korda tõenäolisemalt lahku kui need paarid, kes on riskide võtmises osas sarnasemad.