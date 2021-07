Eesti moebrändi suvine kollektsioon laseb leitsakugagi stiilne välja näha

Täiesti uute toodetena on valikus suured rannakotid ja värskust lisavad uued toonid – karamellipruun, oliivroheline, kakao ja sinepikollane. “Värvide sisse toomine on oma aega oodanud, kuid nüüd tundus sobiv hetk” avab brändilooja Kristi Pärn mõtteid ja lisab, et “eriti hea meel on selle üle, kuidas kliendid on aina enam hakanud linast kangast hindama, mõistetakse materjali häid omadusi, kuna teadagi laseb linane kehal hingata ega aja higistama.”