FOTOD | Need ajutised, aga julged ilutrendid lisavad välimusse palju värvi

Paari tunniga Rapuntsliks

Kõige kiirema ilumuutuse pakub värske soeng, eriti uus juuksepikkus. Juuste lühikeseks lõikamine pole ainus lahendus, sest võimalik on ka vastupidine – saada endale üleöö pikad juuksed. Salongis lisatavate juuksepikenduste paigaldamise tehnoloogiad on viimasel ajal palju edasi arenenud ja kahjustavad juukseid tunduvalt vähem kui varasemad tehnikad.

Anne & Stiili testitud!

“Olen kõikide iluteenuste ja -toodete puhul alati uudishimulik olnud ning aastaid mõelnud ka juuksepikendusi proovida. Ajutisi pikendusi olen kandnud ka varem, näiteks pidulikel üritustel. Sel kevadel tundsin, et tahan väikest muutust, ja otsustasingi, et nüüd on õige aeg. Tegija kohta sain soovituse töö kaudu ühelt naiselt, keda intervjueerisin ja kelle ilusad juuksed mulle silma jäid. Kui talle nende eest komplimendi tegin, siis selguski, et ta kannab juuksepikendusi.