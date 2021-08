Kas on oht, et koroonakriisi tagajärjel kaotab Eesti mood loomingus ja kvaliteedis?

Üks asi on teha kollektsiooni, millega raha teenida, aga usun, et kõik loomingulised inimesed ei lõpeta nüüd seetõttu loometööd ära. Kui ikkagi suudan ja jaksan, tahan minagi sügisesel moenädalal veel kord lavale minna. Vajadus loomingut teha ei kao kuhugi.

Ehk on siis lootust, et lähitulevikus tehakse hoopis veel paremat moodi?

Kindlasti tasub huviga jälgida, mis juhtuma hakkab. Selge on see, et tänavune aasta läheb veel pika vinnaga, kuid toon näiteks kasvõi haute couture’i. Aastaid on küsitud, kas haute couture sureb ära. Ei sure. Ei sure väga lihtsal põhjusel