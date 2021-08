Anne & Stiili peatoimetaja: ma ei teinud mingeid erilisi puhkuseplaane, aga tihedama graafikuga puhkust nagu ei mäletagi

Minu selle suve märksõnaks on olnud mugavustsoonist väljumine. Sellest on rääkinud paljud motivatsioonikõnelejad läbi aastate, aga tunnistan, et aru sain sellest alles nüüd. Kui varem olin kõva (üle)planeerija, olen nüüd rohkem ruumi jätnud spontaansusele. Näiteks ei teinud ma mingeid erilisi puhkuseplaane, aga välja kukkus nii, et tihedama graafikuga puhkust nagu ei mäletagi… Hiiumaal ja Saaremaal kogetud mõnusast äraolemisest kirjutasin ka augustikuu ajakirja.