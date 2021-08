Lihtne koostisosa, mida segada veega, et muuta see kordades antioksüdantide rikkamaks

Kaneelivesi on maitsev, väga lihtsasti valmistatav ning ääretult antioksüdantide rikas. "Tegemist on põhimõtteliselt jahutatud kaneeliteega ja see valmib nii, et ajad vee keema, lisad sinna värske kaneelivarrekese ja lased peale kümmet keemisminutit jahtuda," soovitab kuulsuste kokk ja toitumisnõustaja Serena Poon.