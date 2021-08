FOTOD | Nüüd, kui ilmad lähevad jahedamaks... Mida selga panna, et näha moodne välja?

Käesolev suvi on meid rõõmustanud tõeliselt soojade ja päikesepaisteliste ilmadega, aga viimane nädal on meile meelde tuletamas, et soe suvi ei kesta igavesti ja vaikselt on aeg otsida välja soojemad rõivad. Seega, mida kanda 15-kraadise ilmaga?