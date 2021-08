Helen Adamson testib: nädal aega efektiivsust, rahalist võitu ja ilu

Autode valikul mängib Heleni jaoks rolli ka välimus. „Ma olen visuaalne inimene ja ma ei hakka isegi salgama seda, et ka auto välimus on minu jaoks kahtlemata oluline.” Eelkõige meeldivad Helenile valged autod. „See on mu lemmikvärv!” Tema esimene auto küll valge ei olnud, aga oli Volkswagen – Volkswageni põrnikas. „Kui selle rohkem kui kümme aastat tagasi Tallinna elama tulles ostsin, siis mäletan, et tuli kohe üks väga lumine talv. Kohati ulatus lumi lausa puusadeni ja ma ei jäänud mitte kordagi selle autoga kuhugi kinni, mida ma oma praeguse auto kohta öelda ei saa. Sellest ajast alates on mul Volkswageniga olnud ainult head mälestused.”

Ka esmamulje Tiguani pistikhübriidist oli mõjuv. „Ma olen tõesti ise ka üllatunud, kui hea auto see on. Ma olin varem ka sõitnud oma õe maasturiga, mis ei ole Volkswagen, kuid selle autoga võrreldes on Tiguani pöörderaadius lihtsalt suurepärane. Mulle oli jäänud meelde, et õe maasturiga oli tagasipöördeid väga raske teha. Mulle meeldib efektiivsus. Kui tahan teha tagasipööret, siis ma tahan seda teha kiiresti ja sujuvalt. Lisaks tahan ju ka mugavalt parkida ja uue Tiguaniga oli see väga hästi võimalik. Lisaks märkasin kohe, et auto pakub suurt ruumikust.” See on kindlasti Heleni jaoks üks äärmiselt oluline märksõna. „Mul on alatasa viis kotti käes ja tahan, et ka siis, kui ma need autosse panen, valitseks seal kord. Tiguani puhul sain kõik oma asjad pagasiruumi panna. Isegi jalgratta! Sooviksin väga, et ka mu praegune auto oleks selleks võimeline, kuid sedaani linnamaasturiga selles osas võrrelda ei saa.”