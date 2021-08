Muusik YASMYN: olen biseksuaalne. On normaalsus, et sa armastad inimest, mitte tema sugu

Tema hääle tunneb kohalikul muusika­välul ära kinni­silmi, kõlagu kõrk-võnklev “Rich” või sum­mutatud mantra “I Like U a Lot”. Aga kui vaatad, siis on, mida. Tema kostüümid käivad fantaasia poolest kõrgelt üle külakiige võlli ning esinedes on pauer alati kohal.

Näen sinus su siitilmast lahkunud isa, laulja Joel de Luna musikaalsust, naera­tus on aga ilm­eksimatult Kasside oma, samasugune nagu su emal Victorial ja tädi Carmenil. Sinu laulus “Self Love” on read: just try to love your­self until you feel comfor­table enough (ürita end armastada, kuni tunned end piisavalt muga­­valt). Kuidas sul on lood enese armastamisega?

Olen üritanud aina rohkem väljendada, et ma ei ole täius­lik. Iga päev peeglisse vaadates näen vigu ja viimasel ajal läksin ka tervisega natuke pahuksisse. See pani mind tegema kanna­pööret, tervislikumalt toituma. Söök on emotsionaalne teema ja võin süüa ükskõik mida, aga keha andis teada, et tegelikult on probleem. Läksin dieedile. Taimetoitlane ma ei ole, aga liha ei söö. Kindlasti vaatan, et toit oleks Eestis kasvatatud.

Aga tagasi küsimuse juurde, jah, arvan, et fake it til you make it. Sõnadel on väga suur jõud. Ütle, et armastad ise­ennast, isegi kui sa seda paras­jagu ei tunne. Peab iga päev endale korrutama, et sa oled ilus ja edukas ja saad asjadega hakkama, ning see ei ole ise­enesestmõistetav. Ega enese eest hoolitsemine lihtne ole: kasuta päikesekaitsekreemi, tee küüned korda, käi pesus, venita end, maga korralikult, istu sirge seljaga, ära kasuta tampoone, sest need võivad tekitada toksi­lise reaktsiooni, joo vett… oh, nii palju asju pead meeles pidama, et oleks vaja eraldi mänedžeri.