Kuidas ta 51selt 30aastane välja näeb? 5 nahahooldusnippi, mida järgib Gwen Stefani

Ta eemaldab alati õhtuti jumestuse

Gwen kannab sageli intensiivset jumestust ja põnev fakt on, et ta vastutab selle eest alati ise. “Kui ma meigi näole panen, on aeg šõuks — olen seda aastaid öelnud ja see on nii tõsi,” võrdles ta 2017. aastal Cosmopolitanile antud intervjuus enese meikimist sõjamaalingutega tegemisega.

Siiski, ta teab, et see jumestus tuleb õhtuti nahalt ka korralikult maha pesta. “See oli raskem, kui olin noorem, sest viibisin alati tuuribussis ja pesin nägu seal pudeliveega,” avaldas ta Elle UKs. “Kuid kogu saladus peitub näonaha puhtana hoidmises. Lase oma nahal hingata."

Ta on taimetoitlane

Pole mingi saladus, et see, mida me sööme, mõjutab ka meie nahka ja Gwen Stefani teab seda. Ta on alates 12. eluaastast olnud taimetoitlane, kuid tema poiss-sõber Blake Shelton seda toitumiskava ei järgi.

Ta magab korralikult või jätab sellise mulje, kasutades head jumestuskreemi

Gwen tunnistas Elle UK-le antud intervjuus, et parim viis väsinud välimuse peletamiseks on hea ööuni, aga kolme lapse emana ei pruugi see alati õnnestuda. Tema häkk? Hea veekindel jumestuskreem (tema eelistab Revloni ColorStay jumestuskreemi, sest "see töötab nii hästi ja seda pole vaja pidevalt värskendada".)

Pikkadel päevadel teeb ta vahepeal lihtsalt uue jumestuse

Kuigi Stefani on meikimise fänn, armastab ta ka hetki, kui ta nahk on jumestustoodetest vaba. Kui ta kuulus saate "The Voice" žüriisse ja episoodide filmimine võttis mõnikord aega lausa 14 tundi, pesi ta vahepeal vana meigi maha ja alustas uuesti värske jumestuse tegemist. Kuigi publikule paistis kõik üsna samasugune, tundis tema end seetõttu mugavamalt.

Ta väldib päikesevalgust