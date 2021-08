Need taskukohased ja meilegi kättesaadavad teksapüksid on TikToki kasutajate ja moemõjutajate lemmikud

Möödunud aasta novembris muutusid sotsiaalmeedia platvormil TikTok kuulsaks Zara kõrge värvli ja alt laineneva sääreosaga teksapüksid. Juunikuus jagas ka Lõuna-Sudaani ja Austraalia päritolu supermodell Adut Akech, et temagi on neisse teksapükstesse armunud. Seega, üks on kindel: just see on mudel, mida täna kanda.



