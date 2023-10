37-aastane naine: armastan oma meest, kuid olen sunnitud teda petma. Olen saatusele tänulik, sest see on andnud mulle uue hingamise

Aga ei ole. See on nagu klišee naisteromaanist, nii levinud, nii etteaimatav — ma ei ole oma eluga rahul. Kerge oleks öelda, et kui ei ole rahul, siis muuda seda. Probleemidega, mida saab ise lahendada, on lihtsam. Minu probleem on aga kellegi teise prob­leemi jätk. Minu abikaasa on nimelt suutmatu. Ja seda mina muuta ei saa.