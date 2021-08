FOTOD | Need on kolme tüüpi sandaalid, mille kandmisest podiaater soovitab sul jalgade tervist silmas pidades loobuda

“Suur viga on, et inimesed kipuvad eelistama plätusid või suvekingi, mis pole mõeldud pikemaks jalutuskäiguks. Näen seda pidevalt,” tõdeb McConnachie ja lisab, et võti peitub selles, milline on jalanõu tald ja struktuur. “Sa vajad midagi, mis ei hoia jalga ainult pealt poolt, vaid ka jalatalla alt, just keskelt. Kui kannad jalanõusid, mis katavad vaid su varbad, pead nende jalashoidmiseks varbaid kasutama. Samuti on tõenäoline, et need libisevad jalast.” Nimetatu võib aga erinevaid probleeme tekitada, kasvõi pahkluid väänata.