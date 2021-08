KLÕPS | Praktiline moesuund, mille Sarah Jessica Parker on juba enne "Seks ja linna" järje ekraanidele jõudmist populaarseks kandnud

Kui arvasid, et menusarja "Seks ja linn" järjes "And Just Like That..." näeme vaid vanu trende aastatest, mil seriaal eetris oli (1998-2004), siis sa eksisid. Juba avaldatud fotodelt, mis on tehtud järje filmimisest, näeme ka viimastel aastatel populaarsete moesuundade mõjutusi. Tõestus? Sarah Jessica Parker kannab Carrie Bradshaw rollis topelt-käekoti trendi.