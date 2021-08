Juuksed lähevad liiga kiiresti rasuseks? Lihtne trikk, mis aitab seda ära hoida

Põhjus selleks on üsna loogiline: kui pesed juukseid väga sageli, jääd kinni oravrattasse. Su juuksed tunduvad rasuseks, mistõttu šampoonitad neid aina sagedamini, mis aga muudab peanaha kuivaks ja stimuleerib seeläbi rasu tootmist. Nii ebameeldiv, kui see ka ei tunduks, võta seda kui märki, et su nahk üritab sind tegelikult aidata.