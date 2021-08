Kate Middleton kannab endaga alati neid 4 asja kaasas ja eriti siis, kui ta reisib

Hiljuti arutlesid erinevad meediaväljaanded näiteks selle üle, miks Kate Middleton kannab käekotti alati vasakus käes (vastus: seetõttu, et siis on ta parem käsi vaba käesurumiseks). Aga mida Cambridge’i hertsoginna oma käekotis üldse hoiab? Selgub, et peamiselt nelja asja: pisikest peeglit, rasuimavaid pabereid, taskurätti ja huulepalsamit.