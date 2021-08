KLÕPS | Ees ootab küünetehniku külastus? Blake Lively värske maniküür on romantiline ja ülimalt naiselik

Selle maniküüri autoriks oli Lively lemmikküünetehnik Elle, kes mõtleski sellise disaini välja arvestades just näitlejatari õhtukleiti. “Blake saatis mulle pildid oma kleidist, litritega Prabal Gurungi loomingust, ja ta soovis, et tema küüned näeksid välja armsad, aga iseloomuga,” selgitas Elle. “Mulle meeldib selline süütu, aga metsik väljanägemine, mis erineb sellest, mida ta tavaliselt eelistab.”

Võimalik, et tegemist on uue trendiga ja miks mitte, need küüned näevad ju ülimalt romantilsed ja naiselikud välja.