Suhteeksperdid soovitavad: tee seda üht asja ja su suhe ei muutu mitte kunagi igavaks

Kas on ka võimalik, et mõned paarid räägivad liiga palju? Kui elate koos (ja lisaks veel töötate koos), räägite praktiliselt kogu aeg. Kuidas siis teha nii, et need vestlused ei oleks igavad ja romantika teie suhtes säiliks?

"Selles, kui räägite kogu aeg, pole probleemi, peaasi, et vestlused oleksid mitmekülgsed," õpetab Julie. See tähendab, et jah, kohustustest ja igapäevastest tegemistest rääkimine on oluline, aga võtke vahel hetk ka sügavamateks ja suhet arendavateks jutuajamisteks. Siinkohal on ülimalt oluline küsida partnerilt küsimusi, mille vastusteks ei saa olla pelgalt "jah" või "ei".

Miks selliseid küsimusi küsida?

See on nagu koogi küpsetamine. "Kui valmistad koogi vaid jahu, või ja veega, maitseb see kohutavalt," selgitab Julie. "Sa pead sinna ka pisut vürtse lisama. Natukene vanillit, kaneeli, pisut suhkrut... Mõte on, et avatud küsimused muudaksid vestlused huvitavamaks."

Seega, võtke aega, et rääkida ka oma unistustest, emotsioonidest ja sellest, mis teid tegelikult köidab, mitte ainult tööst ja kohustustest.

Kokkuvõtteks: selleks, et suhe ei muutuks ajaga igavaks, soovitavad Gottmanid keskenduda sagedamini romantikale. "Selleks on vaja, et lisaksid koogile suhkrut," toob Julie veelkord esile.