Olümpiavõitja Katrina Lehis lapse kõrvalt karjääri tegemisest: tegin trenni läbi kurnatuse ja väsimuse

Kui Lehis 2018. aastal vehklemise Euroopa meistriks tuli, oli poeg Henri ühene. Kõige raskem oli sportlase sõnul tol ajal see, et kuna ta toitis poega rinnaga, oli Henri kogu aeg emaga kaasas. "Toitsin teda enne ja pärast trenni. Mu väsimustase oli päris kõrge, tegin trenni läbi kurnatuse ja väsimuse," meenutab naine. "Aga ma ei ütleks, et see oli raske, see oli omamoodi kogemus. Ta oli minu juures ja see andis mulle väga palju jõudu."