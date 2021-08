KLÕPS | Ees ootavad pulmad? Martin Villigu juutuuberist tütar sai poiss-sõbralt sõrmuse sõrme

Esmapilgul võib vaatajale jääda mulje, et tegemist on kihlasõrmusega, aga tegelikult kirjutab Victoria foto all, et tegemist on millegagi, mida läänekultuuris nimetatakse ”promise ring’iks” ehk sõrmuseks, millega kinkija näitab välja oma pühendumist ja mis sageli eelneb kihlasõrmusele. Nimetagem seda siis eestikeelselt "lubaduse sõrmuseks".