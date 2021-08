FOTOD | Vogue avas Skandinaavias toimetuse. Vaata, milline tuntud rootslanna ehib esimest siinse väljaande kaant

“Greta Thunberg on oma põlvkonna hääl. Viimase kolme aasta jooksul on see Rootsi teismeline kujunenud üheks kõige tuntumaks aktivistiks maailmas, kutsudes üles maailma liidreid kliimakriisi peatama. Arvestades meie armastust looduse vastu, ei suutnud me mõelda välja kedagi sobivamat esimese Vogue Scandinavia kaanele," selgitab valikut ajakirja toimetus läbi Instagrami konto.