LUMMAVAD FOTOD | Sisearhitekti imekaunis kodu Pääskülas, milles domineerib valge värv ja valgus

Majas on tõepoolest väga palju valget — ja valgust, mis tulvab avaratest akendest. On palju lühtreid ja klaaskuplitega valgusteid.

“Külalised varem imestasid, et kuidas teil kõik nii valge ja puhas on, kui väikesed lapsed majas! Meie kodus on poisid saanud teha enamjaolt, mida tahavad.” Pojad Hugo (14) ja Lukas (10), kes treenivad tennisemängu võistlus­tasemel, alustasid servimisega tubades — Lilia avastab reketijälgi seni seintelt. Kingituseks saadud jalg- ja tõukeratastega tiirutasid poisid samuti majaseinte vahel, seda reedavad mõnusasti kulunud rallijäljed põrandal. “Poisid on poisid, mina ei ole nende loovust piiranud. Neid käivitab võistlusmoment, kõik vabad hetked on spordiga seotud!” sõnab Lilia. Abikaasa Marko (46) on mõlema poisi tuppa ehitanud riiulid, millele välja panna võidukarikad. Neid on aastatega kogunenud arvestatav hulk!