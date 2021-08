Amanda Hermiine Künnapas: nooremana loodud rutiinid on tuleviku alustala

Meigivabu päevi on vähe

Amanda Hermiine Künnapas tõdeb, et tema näonahk on alati kaldunud olema pisut rasune, ent suuremaid probleeme pole senise elu jooksul siiski esinenud. „Ainuke mure seisneb selles, et ma ei saa kunagi olla pikka aega ilma grimmita ning see mõjutab näonahka väga,” rääkis ta.

Sõltuvalt elukutsest on Amandal meigivabu päevi pigem vähe. „Vahel pean ühe päeva jooksul kolm korda meiki maha võtma ja uue grimmi peale panema. See kuivatab mu näonahka ja kogu aeg tekib soov kreemi uuesti peale panna,” kirjeldas ta.

Siiski annab ta puhkepäevadel näonahale võimalikult palju puhkust. „Vabadel päevadel lasen näol puhata ja suvisel ajal kannan meiki võimalikult vähe, jumestuskreemi praktiliselt ei kasutagi,” märkis Amanda.

Seerum on näonahale hästi mõjunud

Meigieemalduseks kasutab Amanda mitsellaarvett ja meigi alla kannab alati kreemi, mis on tavaliselt loodusliku päritoluga. „Viimasel ajal olen meigi aluseks kasutanud Eucerini kreemi, mis on samuti suurepäraselt toiminud,” sõnas ta.

Viimased 1,5 kuud on Amanda kasutanud noorele nahale mõeldud Skin Refiner seerumit ja märganud selget muutust oma näonaha väljanägemises. „Teismeeas ei olnud mul eriti probleemi akne või punnidega, kuid nüüd, olles 20ndates, olen (arvatavasti töö pärast) pidanud rinda pistma paljude punnide ja ka naha kuivusega,” tõdes ta. „Ent nüüd pole mu näol olnud üle pika aja mitte ühtegi punni. Lisaks on see muutnud mu näonaha eriti siidjaks.”

Amanda sõnul ei mõtle nooremana väga palju selle peale, mida harjumuspärased rutiinid sinu näonahaga pikas perspektiivis teha võivad. „Tegelikult on nooremana loodud rutiinid kõige tuleva alustala,” mõtiskles ta.