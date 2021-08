VIDEO | Sul on lokkis ja kahused juuksed, mis lähevad kogu aeg pusasse? Õige viis, kuidas neid lahti kammida

Lokkis juustega naised (ja mehed) teavad, kui palju peab vaeva nägema, et need kaunid kiharad esinduslikud ja säravad välja näeks, ning suur roll on selles ka juuste kammimisel. Kui ikka kuklas pusad, on kogu väljanägemine pisut kasimata. Aga kuidas tuleks lokkis juukseid kammida? Ilublogija ja juutuuber Alba Ramos õpetab.