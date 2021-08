INTERAKTIIVNE KAART | Hiiumaal ja Saaremaal leiab tegevust terveks puhkuseajaks. Millised on sealsed kõige suuremad hitid?

Olen tavaliselt suve jooksul ikka vähemalt ühel välisreisil käinud. Kustumatud suvereiside mälestused pärinevad Itaaliast (igalt poolt), Lõuna-Prantsusmaa rannikult (Nice, Cannes), Monacost, Korfu saarelt ja sealsetelt kalju­randadelt… Kuna Eesti suvi on ilmade poolest alati ette­arvamatu olnud, tundus kusagil lõunas päikesepatareisid laadida kindla peale minekuna. Selleaastast suvepuhkust oota­sin väga, ent koroona tõttu reisiplaane tegema ei kiirustanud. Juba eelmisel suvel puhkasin Eestis ülimõnusalt ja tõden nüüd nagu toonagi — milleks meile Türgi, kui meil on olemas täiesti fenomenaalne Eesti suvi? Puhkuse esimene päev käes, pühkisin mandri tolmu jalgadelt ja võtsin suuna saartele! Et ei tekiks kiusatust midagi üle- või alatähtsustada, panin oma saartel puhkamise soovitused kirja tähestiku alusel.