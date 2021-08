FOTOD | Pisut nostalgiline! Üks aastateks unustusse vajunud ehtetrend on nüüd taas moes

Võimalik, et need suured käevõrud on taas moes, sest veedame vähem aega kontorites ja nende kolksumine vastu kontorilauda ei häiri seetõttu enam kolleege. Igal juhul on neid aina rohkem märgata mitmete moemõjutajate käsivartel ja moekaupu pakkuvates poodides. Ka suured kõrgmoemajad Bottega Venetast Paco Rabanne’ni on neisse armunud. Ja miks mitte, need on tõesti lahedad, või mis?