Epsteini pruut Ghislaine Maxwell on üks maailma vihatumaid naisi. Tema teekond disainerrõivastest kinnipeetava vormiriietusse

Ghislaine on modellilikult sale, lühikeste tumedate juustega ja kandis enne trellide taha sattumist alati disainerrõivaid. Tal oli palju sõpru, kes pidasid temast lugu, kuid naine istub nüüd üksinda vangikongis, sõbrad šokeeritud, sest nad poleks osanud Maxwellist midagi sellist uneski näha. Siiski, naine oli selgelt toimunu keskpunktiks ja selleks, et mõista Jeffrey Epsteini lugu ja jõustruktuure, mis teda kaitsesid, tuleb teada Ghislaine Maxwelli lugu.

“Ghislaine aitas Jeffrey’l ehitada üles impeeriumi, kuid ei ole tunnistanud end süüdi nende väidetavas illegaalses hobis — laste värbamine ja nendega kauplemine, et rahuldada mehe seksuaalseid vajadusi. Ta eitab enda vastu esitatud süüdistusi ja on asunud kriminaalasja vastu lahingusse,” selgitab autor. “Jeffrey Epsteini salapärane surm on jätnud Ghislaine’i võitlema sõna otseses mõttes mehe kingades. Tema on nüüd see, kes on vanglas ja ootab kohtuprotsessi, millega seotud süüdistused on nii kohutavad, et on võimalik, et ta veedab vanglas kogu oma ülejäänud elu.”