FOTOD | Need on kuus riietuseset, mida millenniaalid armastavad, aga noorema generatsiooni esindajad ei kanna

Ilmselt oled sinagi endast noorematelt kuulnud, et mõni harjumus või trend, millesse sina jätkuvalt armunud oled, on nende jaoks totaalselt moest välja. Igal põlvkonnal on oma harjumused ja vanemad inimesed ei peagi neid mõistma, kuid põnev on siiski uurida, mis on need asjad, mida näiteks millenniaalid jätkuvalt jumaldavad, aga millest noortel sooja ega külma pole.



