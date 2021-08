HOROSKOOP | Homme on 13 ja reede ning nende kolme tähemärgi esindajad peaksid ekstra ettevaatlikud olema

Oled tujukam kui tavaliselt ning sul on oma alateadlikke mõtteid ja tundeid keerulisem kontrolli all hoida. Seetõttu tasuks võtta homme rahulikumalt ja keskenduda hoopis puhkamisele ning oma sisemaailmaga tegelemisele.

Selle müstilise päeva energia tõukab sind tegelema takistustega, mis on su teele ette jäänud ja sind seni tagasi hoidnud. Selleks on vaja teha aga asju, mida sa tavapäraselt tegema pole valmis. Seetõttu tasuks enne korralikult läbi mõelda, kas see kõik on ikka seda väärt.