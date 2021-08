FOTOD | Armastatud ilumärk kutsus tuntud näod tutvuma uue põneva brändialaga

Lumene tegevdirektor Johan Berg sõnas eilsel sündmusel: „Oleme väga põnevil uue Lumene iluala avamise üle Stockmanni kaubamajas. Lumene on 30 aasta jooksul võitnud Eesti ilunautlejate südamed ning meil on hea meel näha brändi kasvu ja arengut. Stockmann on alati olnud üks peamisi ilusihtkohti ning Lumene on väärtustanud Stockmanni kui pikaaegset ja lojaalset partnerit. Uus Lumene brändiala näeb suurepärane välja ja kutsun teid kõiki tutvuma meie põhjamaiste ilusaladustega!“