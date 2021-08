Greta Thunberg põrutab: eetiline kiirmood on puhas rohepesu

Postitades Instagrami ajakirja kaanefoto, mida ta ise ehib, jagas Thunberg ühtlasi mõtteid masstootmisest pärineva moe ja jätkusuutlikuse osas. “Paljud jätavad mulje, et moetööstus hakkab võtma vastutust, kulutades suuri summasid kampaaniatele, et näidata end “jätkusuutliku”, “eetilise”, “rohelise”, “kliimaneutraalse” ja “ausana”, aga olgem ausad: see pole pea kunagi miski muu kui puhas rohepesu,” kirjutas kliimaaktivist. “Praeguses maailmas ei ole võimalik masstoota moodi või tarbida “jätkusuutlikult”. See on üks põhjus, miks süsteem peab muutuma.”