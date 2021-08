Purunenud unistused ja hirm tuleviku ees. Afgaani naine Kabulis: nad võivad mängida mu eluga nii, nagu tahavad

Täna hommikul ärkasid Eesti naised üles teadmisega, et ilmselt ootab ees üks tavapärane esmaspäevane tööpäev ja mis iganes eesmärgid alanud nädalaks paika pandud, ilmselt õnnestub piisava tahtejõu korral need ka täide viia. Kabulis, kus eile haaras võimu Taliban ja kust paanikas inimesed elu eest põgeneda proovivad, ärkasid naised (eeldades, et mõni neist üldse magada suutis) hirmuga, sest enam pole isegi homne päev nende jaoks tavapärane. Tulevikuunistused tuleb nüüd paljudel neist unustada.