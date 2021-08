Dr Jüri Kullamaa: Naised tahavad olla ilusad enda pärast

See on valdkond, mis pidevalt muutub ja täieneb, kuid ka vanas taasavastatakse midagi uut. Suund on säästlike meetodite poole – võimalikult vähem traumat, et pöörduda rutem tööle tagasi. Aeg on raha kõigi jaoks!

Lisaks plastikakirurgiale on meie kliinikus valik toetavaid teenuseid, mis aitavad kas siis operatsiooni edasi lükata või isegi asendada. Üks selline võiks olla näoniitide protseduur, mis korrigeerib kaela ja lõuajoont ja millega nooremad naised on häid tulemusi saavutanud.

Samuti saab naha toonust tõsta laserprotseduuride abil. Laser on üldse uus suur suund, mille kasutusvaldkond on väga lai - veresoonte korrigeerimine, tätoveeringute eemaldamine, armide, akne ja rosaatsea ravi, fotonoorendus jne.

Milliste soovidega juba keskeale lähevad naised teie poole pöörduvad?

Kui muret teeb ülemiste või alumiste silmalaugude lõtvunud või rippuv nahk, mis annab näole väsinud ilme, siis on abi liigse naha eemaldamisest. Enamasti on antud operatsioon otseselt seotud vananemisega, mistõttu sooritatakse laugude korrigeerivat operatsiooni reeglina üle 35-aastastel patsientidel. Silmalaugude plastikal ülemist soovituslikku eapiiri ei ole ning kõige eakamad, kes on sellest abi otsinud, on olnud isegi vanemad kui 80-aastased.

Nägu ja kaela pinguldavad ning otsaesist tõstvaid lõikusi tehakse üldiselt alates 40. eluaastast. Operatsiooni tulemus säilib orienteeruvalt kaheksa kuni kümme aastat ning pärast seda võib vajadusel teha korduslõikuse, mis noorusliku välimuse taas taastab.

Ilukirurgilistest protseduuridest on rindade suurendamine Eestis ja kogu maailmas vaieldamatult kõige populaarsem ilukirurgiline teenus, kuid kirurgi juurde pöördutakse ka ebasümmeetrilist kuju parandama või hoopis rinnapartiid vähendama. Rinnad on sageli naise enesekindluse ja uhkuse allikas ja see teekond võetakse ette enda pärast. Naised tahavad olla ilusad enda pärast.

Mida soovitate noortele naistele, kes soovivad kaunimat büsti? Kas oodata, kuni lapsed sünnitatud ja imetatud?