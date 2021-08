FOTOD | Need on Meghan Markle'i, Kate Middletoni ja teiste kuninglike lemmiktossud, mis sobivad iga naise jalga

Kate armastab väga Surperga 2750 Cotu Classic tennisemudelit, mida ta kannab valges värvitoonis. Samuti meeldivad talle New Balance’i tossud, mida ta on kandnud nii lastega jalgpalli mängimas kui ka Londoni maratoni treeningpäeval osaledes.

Prints Harry abikaasa Meghan Markle eelistab kanda lihtsamatel üritustel pigem madalaid kingi kui tosse, aga aeg-ajalt me siiski teda viimaseid kandmas näeme. Kõige meeldejäävam hetk on ehk prints Harry kuningliku tuuri ajal Austraalias, kui Markle kandis loodussõbraliku ketsifirma, Veja V-10 must-valges toonis tennisemudelit. Olles esimest korda rase, kandis Meghan 2019. aastal New Yorgi linnas peetud beebipeol aga hoopis Adidas Ultra Boost tosse.