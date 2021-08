Pilt selge: hurmurist näitleja Matthew McConaughey avaldas, miks ta pole kunagi deodoranti kasutanud

Tõepoolest, näitleja Yvette Nicole Brown, kellega McConaughey mängis koos filmis “Troopiline kõu”, tunnistas hiljutises intervjuus, et mees lõhnab imeliselt. “Mäletan, et Matthew McConaughey väitis, et ta ei kasuta deodoranti ja ta ei haise. Minu esimene mõte oli, et pean talle võimalikult lähedale saama, et teha kindlaks, kas tal on õigus,” sõnas naine. “Tal ei ole tõepoolest odööri. Ta lõhnab nagu müsli ja hea elu. Tal on väga magus aroom. See on lihtsalt tema, pole lämmatav ega õudne.”